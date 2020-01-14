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Çelik gibi destek

Çelik gibi destek
Giriş Tarihi: 14.1.2020

90’lı yıllara damga vuran şarkıcı , bedensel engelli ’nun destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak kafesinde garsonluk yaptı.

Hercai, Cici Kız, Sen Yoluna Ben Yoluma ve Meyhaneci şarkılarını seslendirerek 90'lara damgasını vuran şarkıcı Çelik Erişçi, bedensel engelli Veysel Celiloğlu'nun destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak kafesinde garsonluk yaptı. Engelli bireylerin toplumla bir arada olması amacıyla Engelsiz Dünya Cafe'yi açan bedensel engelli Veysel Celiloğlu, Erişçi'den Ankara'daki bir konserinde mücadelesini duyurması için destek talebinde bulundu.

'EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİK'
Celiloğlu'nun talebini geri çevirmeyen Çelik Erişçi de kafeye giderek müşterilere garsonluk hizmeti verdi. Erişçi, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu duyurmak ve Celiloğlu'na destek vermek için bir günlüğüne bu görevi üstlendiğini söyledi.
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