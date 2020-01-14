İkisi de çok heyecanlı

SEvgili olan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Çayoğlu, "Yeni dizim yakında başlayacak. Seyirci ile bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Gürel ise, "Henüz bir projem yok ama Serkan'nın projesi için ben de çok heyecanlıyım. Destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.