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İkisi de çok heyecanlı

İkisi de çok heyecanlı
Giriş Tarihi: 14.1.2020
SEvgili olan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Çayoğlu, "Yeni dizim yakında başlayacak. Seyirci ile bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Gürel ise, "Henüz bir projem yok ama Serkan'nın projesi için ben de çok heyecanlıyım. Destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
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