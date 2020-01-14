Takipçileri Zehra’yı üzdü

HÜLYA Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, saç rengini değiştirdi. Siyah saçlarını bakır rengine boyatan ve son halini paylaşan 22 yaşındaki Çilingiroğlu, takipçilerinden olumsuz yorumlar alınca çok üzüldü. Takipçileri özellikle, "Bu renk seni çok büyük göstermiş" dediler.