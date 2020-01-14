HÜLYA Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, saç rengini değiştirdi. Siyah saçlarını bakır rengine boyatan ve son halini paylaşan 22 yaşındaki Çilingiroğlu, takipçilerinden olumsuz yorumlar alınca çok üzüldü. Takipçileri özellikle, "Bu renk seni çok büyük göstermiş" dediler.
Takipçileri Zehra’yı üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.