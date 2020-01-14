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’dan ’ye gold ödül

Youtube’dan Hercai’ye gold ödül
Giriş Tarihi: 14.1.2020
ATV'nin Cuma günleri yayınlanan, reyting listesinin zirvesindeki dizisi Hercai, televizyon ekranının yanı sıra YouTube'da da başarısına devam ediyor. Hercai, atv YouTube sayfası geçtiğimiz günlerde 2,51M (2,5 milyonu aşkın) aboneye ulaşarak YouTube tarafından gönderilen "Gold Ödül"e layık görüldü. Ödül ise dizinin yapımcısı olan Banu Akdeniz'e YouTube Türkiye Direktörü Timur Altop tarafından takdim edildi. Akdeniz, "Bu başarının sırrının samimiyetimiz olduğuna inanıyorum. İyi ki varsınız" diyerek atv'ye, dizi ekibine ve izleyicilerine teşekkür etti.
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