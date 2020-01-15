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87’lik teyze serumu çıkarıp konsere koştu

87’lik teyze serumu çıkarıp konsere koştu
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Zara, geçtiğimiz gün Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Sahnesi'nde konser verdi. Konserin en büyük sürprizi 87'lik teyzenin doktordan izinle konseri izlemesi oldu. Biletleri günler öncesinden tükenen Zara'nın konserine bin 800 kişilik konser salonuna 2 bin kişi katılarak izdihama neden oldu. 87 yaşındaki bir teyzenin, hastaneden doktorlarının özel iznini alarak kolunda damar yolu açık bir şekilde konsere katılması karşısında Zara gözyaşlarını tutamadı. Sahneden inip teyzenin yanına giden sevilen sanatçı yaşlı teyzenin ellerinden öptü.
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