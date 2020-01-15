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İşler bitti vatana döndü

İşler bitti vatana döndü
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Güzel şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş kapısında görüntülendi. Sahnelerden dolayı uzun zamandır ortalarda görüntülenmeyen güzel şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Seki, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldığını dile getirirken, 2020 yılı için ise, "Umarım bu yıl mutlu ve huzurlu güzel geçer. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" mesajı verdikten sonra evinin yolunu tuttu.
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