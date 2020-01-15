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Sevgiliyle fotoğraf istemedi

Sevgiliyle fotoğraf istemedi
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Güzel oyuncu Seray Kaya önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sevgilisi ile birlikte alışverişe gelen ve alışverişin keyfini çıkaran genç oyuncu, alışveriş turu boyunca sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle genç yaştaki hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Kaya, daha sonra Markalar Sokağı'nda turladı. Kaya, gazetecilere tek başına poz vermeyi tercih etti.
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