Gönüllü ilk poz!

Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Çift basının karşısına el ele dahi çıkmazken, görüldükleri yerde kaçarken, ilk kez gönüllü olarak sarmaş dolaş poz verdi.

Şarkıcı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan çift, basının karşısına el ele dahi çıkmazken, görüldükleri yerde kaçarken, ilk kez gönüllü olarak sarmaş dolaş poz verdi.



'BUGÜN DOĞUM GÜNÜM'

Alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, "Bugün benim doğum günüm. Makyajsız halime bakmayın. Akşama güzelleşeceğim" diyerek solgun halinin nedenini açıkladı. Muhabirlerin, "Doğum günü hediyesi ne olacak acaba?" sorusunu ise genç çift yanıtsız bıraktı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI