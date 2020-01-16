  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Bugüne kadar canlandırdığı sayısız rolle hafızalara kazınan, müzikteki başarısı ile de dikkat çeken Recep Aktuğ, bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu.

USTA OYUNCUYA ACI VEDA
Usta oyuncu geçtiğimiz gün 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aktuğ dün Zincirlikuyu Merzarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye 'Aşkı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gözyaşları sel oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN