Gözyaşları sel oldu

Bugüne kadar canlandırdığı sayısız rolle hafızalara kazınan, müzikteki başarısı ile de dikkat çeken Recep Aktuğ, bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu.



USTA OYUNCUYA ACI VEDA

Usta oyuncu geçtiğimiz gün 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aktuğ dün Zincirlikuyu Merzarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye 'Aşkı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.





