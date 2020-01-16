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2020: Geri gelme

Işın Karaca 2020: Geri gelme
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Şarkıcı Işın Karaca, son teklisi 'Canımın Yarısı'nı takip eden, yine Zeki Güner imzalı dinleyicisinin duygularına dokunacağı yeni single'ı 'Geri Gelme'yle dönüşünü müjdeledi.

ŞİLE'DE ÇEKİLDİ
GERİ Gelme'nin vokallerini Tuba Önal üstlendi. Görüntü yönetmenliğini İlker Özalp'in üstlendiği 'Geri Gelme'nin video klibini Şile'de Ferhat M. Zuocevici çekti. 'Geri Gelme'nin video klibi Işın Karaca'nın resmi Youtube kanalında yayınlanacak.
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