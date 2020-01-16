  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Ölümden dönmüş

Ölümden dönmüş

Ölümden dönmüş
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Şarkıcı Deniz Seki önceki akşam katıldığı bir davette, yaşadığı talihsiz kazayla ilgili konuştu. Geçtiğimiz günlerde bir konserinde sahneden düşen şarkıcı, "O boşluğu doldurmaları gerekiyordu. Led olmasaydı kafamı çarpıp şu an aranızda bile olamayabilirdim. Çok şükür atlattık" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölümden dönmüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN