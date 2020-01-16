Ölümden dönmüş

Şarkıcı Deniz Seki önceki akşam katıldığı bir davette, yaşadığı talihsiz kazayla ilgili konuştu. Geçtiğimiz günlerde bir konserinde sahneden düşen şarkıcı, "O boşluğu doldurmaları gerekiyordu. Led olmasaydı kafamı çarpıp şu an aranızda bile olamayabilirdim. Çok şükür atlattık" diye konuştu.