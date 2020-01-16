Şarkıcı Deniz Seki önceki akşam katıldığı bir davette, yaşadığı talihsiz kazayla ilgili konuştu. Geçtiğimiz günlerde bir konserinde sahneden düşen şarkıcı, "O boşluğu doldurmaları gerekiyordu. Led olmasaydı kafamı çarpıp şu an aranızda bile olamayabilirdim. Çok şükür atlattık" diye konuştu.
Ölümden dönmüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.