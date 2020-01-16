Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizilerde rol almanın çok yorucu olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, "O kadar insanın, televizyon şartlarında o inanılmaz işleri çıkarttığını görünce, bu enerjiyi kutlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor açıkçası iki saatte bir hikayeyi anlatmaya. Gece gündüz sette olmaya gerçekten gücüm yetmiyor" dedi.
‘Sette olmaya gücüm yetmiyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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