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‘Sette olmaya gücüm yetmiyor’

‘Sette olmaya gücüm yetmiyor’
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizilerde rol almanın çok yorucu olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, "O kadar insanın, televizyon şartlarında o inanılmaz işleri çıkarttığını görünce, bu enerjiyi kutlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor açıkçası iki saatte bir hikayeyi anlatmaya. Gece gündüz sette olmaya gerçekten gücüm yetmiyor" dedi.
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