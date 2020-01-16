‘Sette olmaya gücüm yetmiyor’

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizilerde rol almanın çok yorucu olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, "O kadar insanın, televizyon şartlarında o inanılmaz işleri çıkarttığını görünce, bu enerjiyi kutlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor açıkçası iki saatte bir hikayeyi anlatmaya. Gece gündüz sette olmaya gerçekten gücüm yetmiyor" dedi.