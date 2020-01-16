Sıra gecesi İzmir’de!

İzmir'in tanınmış düğün ve organizasyon mekanlarından olan Narlıdere'deki En Bordo Weeding Hall, 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de İzmirlilere muhteşem bir sıra gecesi sunacak. İzmirlilere sazlı sözlü ve Güneydoğu mutfağının eşsiz lezzetleri eşliğinde sunulacak olan programda sıra gecelerinin günümüz temsilcisi olan sanatçı Zekeriya Ünlü, ekibiyle birlikte hayranlarıyla buluşacak. Gecenin en önemli konuğu ise cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yanı sıra kısa süre önce İzmir'e yerleşen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses olacak. Tatlıses'in de sıra gecesinde Zekeriya Ünlü ve ekibine eşlik etmesi bekleniyor.