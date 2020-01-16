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Uçağı kaçırınca ortalık karıştı!

Uçağı kaçırınca ortalık karıştı!
Giriş Tarihi: 16.1.2020

'dan 'ya gitmek üzere 'na gelen ünlü sanatçı , uçağı kaçırınca olay çıkardı. Kendisini uçağa götüren hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olay çıkardı. Kendisini uçağa götüren tekerlekli sandalye hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında şikayetçi oldu. Konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı.

ÇOK SİNİRLENDİ
Uçağa binmek için geç kalan Ersoy, uçağın kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan Ersoy, şikayetçi oldu.
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