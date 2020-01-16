Uçağı kaçırınca ortalık karıştı!

İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olay çıkardı. Kendisini uçağa götüren tekerlekli sandalye hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olay çıkardı. Kendisini uçağa götüren tekerlekli sandalye hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında şikayetçi oldu. Konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı.



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Uçağa binmek için geç kalan Ersoy, uçağın kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan Ersoy, şikayetçi oldu.