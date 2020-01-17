Arka kapıdan kaçtı!

Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit’in küçük torunu olan Aslışah Alkoçlar yakışıklı oyuncu Alp Navruz’la yeni bir aşka yelken açtı. Sosyetik güzel, sevgilisinin doğum gününde basın mensuplarına yakalanmamak için yoğun çaba sarf etti...

Aşk listesi hayli kalabalık olan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın yeni beyaz atlı prensi yakışıklı oyuncu Alp Navruz! Alkoçlar, önceki akşam 30. doğum gününü İstanbul'da bir mekanda kutlayan yeni sevgilisini yalnız bırakmadı.



'ASLIŞAH SETE GELMEDİ'

Menajerinin organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alp Navruz, "Nevşehir'de yeni dizimin çekimlerindeydim. İzin verdiler, buraya geldim. Sürpriz oldu" dedi. Muhabirlerin, "Aslışah Hanım set ziyaretlerinize geldi mi?" sorusunu Alp Navruz, "Yok, gelmedi" diyerek cevapladı. Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit'in küçük torunu olan Aslışah Alkoçlar ise sevgilisi Alp Navruz'un doğum günü partisinde basın mensuplarına yakalanmamak için mekanı arka kapıdan terk etti.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI