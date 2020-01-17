‘Evlilik haberi için yazı bekleyin!..’

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, kızları Zehra'nın doğum gününü aile arasında yedikleri akşam yemeğinde kutladı. Gazeteciler Hülya Avşar'a "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" diye sorunca Avşar'ın arkadaşı bombayı patlattı: Evlilik için yazı bekleyin! Kaya Çilingiroğlu da "Belki projede ben de olurum, bekleyin" deyince evlilik iddaları güçlendi.
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