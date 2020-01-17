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Isın Karaca: Tugrul’un faturalarını ödüyorum

Isın Karaca: Tugrul’un faturalarını ödüyorum
Giriş Tarihi: 17.1.2020
TUĞRUL Odabaş'tan ani bir kararla boşanan şarkıcı Işın Karaca, boşanırken imzaladığı protokolü açıkladı: Tuğrul'un SGK'sı dahil, tüm faturalarını ödüyorum. Sahip olduğum 12 atı Tuğrul'a hibe ettim. Atların bakımı bende. Atların aylık masrafı 20-25 bin TL civarında. 12 maddelik bir boşanma protokolü yaptık. Benim huyum bu, gitmem gereken bir yerden hemen giderim.
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