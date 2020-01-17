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Sevgilisiyle birlikte kozmetige el attı

Sevgilisiyle birlikte kozmetige el attı
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Son yıllarda kendilerine farklı alan yaratmak isteyen pek çok ünlü oyuncu gibi Hande Ataizi de ticarete atılmaya hazırlanıyor. İstanbul Nişantaşı'nda kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile objektiflere yansıyan 47 yaşındaki Hande Ataizi, kozmetik sektörüne girmeye karar verdiğini söyledi.
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