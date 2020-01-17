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‘Tehdit ediliyorum’

‘Tehdit ediliyorum’
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Kubilay Aka ile Miray Daner, Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitti. Aka'nın bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ise ifşa oldu. Tehdit edildiğini iddia eden Aka, "Mesajları yayınlayacağını söylediğinde 'Ben sana söz vermedim, Bunu yapma' dedim dinlemedi. Yazışmaları ifşa etmek suçtur, savcılığa başvuracağım" şeklinde açıklama yaptı.
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