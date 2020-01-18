Hamza Hamzaoğlu’nun nafaka davasında karar

Evlilik dışı çocuğu E.Ç.H.'ye (9) nafaka ödemediği gerekçesiyle E.Ç.H'nin annesi Sinem Yanmaz'ın talebiyle hakkında dava açılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun davasında, mahkeme kararını açıkladı. Sinem Yanmaz'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hamza Hamzaoğlu'nun Denizlispor'da teknik direktörlük yaptığı 2011 yılında E.Ç.H.'nin dünyaya geldiği ancak Hamzaoğlu'nun aile hukukundan doğan sorumluluklarını hiçbir şekilde yerine getirmediği anlatıldı.



10 BİN LİRAYA İTİRAZ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Hamza Hamzaoğlu'nun her ay 10 bin TL iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Hamzaoğlu bu karara itiraz etti.



■ ŞENOL KANTÜRK