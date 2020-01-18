Şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün İst- Marina Jolly Joker'de sahne aldı. Performansı ve danslarıyla ilgi odağı olan Yıldız Tilbe, sahneye kraliçe tacı ile çıktı. Sevenleriyle ara ara sohbet eden Tilbe, "Tacı mı beğendiniz mi? Bugün sizler için kraliçe oldum" diyerek sevenlerinden alkış aldı.