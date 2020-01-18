  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Yargı süreci başlıyor

Yargı süreci başlıyor

Yargı süreci başlıyor
Giriş Tarihi: 18.1.2020
Sunuculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan Defne Samyeli, önceki akşam İstanbul Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" kitabının yayınlamasının ardından ortaya çıkan eski aşk dedikodularına cevap veren Samyeli, "Hepsi gerçek dışı. Mustafa Sandal 25 senede 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşımdır. Yakında kendisine dava açacağım" dedi. Kitabında Defne Samyeli ile gözlerden uzak aşk yaşadığından bahseden Mustafa Sandal'ın bu iddiasını Samyeli daha önce de yalanlamıştı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yargı süreci başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN