Yargı süreci başlıyor

Sunuculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan Defne Samyeli, önceki akşam İstanbul Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" kitabının yayınlamasının ardından ortaya çıkan eski aşk dedikodularına cevap veren Samyeli, "Hepsi gerçek dışı. Mustafa Sandal 25 senede 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşımdır. Yakında kendisine dava açacağım" dedi. Kitabında Defne Samyeli ile gözlerden uzak aşk yaşadığından bahseden Mustafa Sandal'ın bu iddiasını Samyeli daha önce de yalanlamıştı.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI