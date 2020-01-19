Kopamıyorlar!

İş insanı Sadettin Saran’dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal’la yeniden yakınlaştı. Sırp şarkıcı, doğum gününde ünlü popçunun kendisine çok özel bir hediye aldığını söyledi

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam 38. yaş gününu yakın dostları ile İstanbul Bebek'teki bir mekanda kutladı.



SARAN'LA BARIŞMAM

Dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiren Sırp şarkıcı, Mustafa Sandal'ın katılmadığı doğum günü partisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, "Mustafa Bey'i göremedik" demesi üzerine güzel şarkıcı, "Mustafa doğum günümü kutladı. Çok da özel bir hediye aldı ama burada söylemek olmaz" dedi. Sandal'ın çıkardığı kitapla ilgili de konuşan Emina, "Kitabı henüz okumadım. Ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim için çok değerli. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim" şeklinde konuştu. Gazetecilerin, "Sadettin Saran ile barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu?" diye sorması üzerine Jahovic, "Barışma falan yok. Asla da olmayacak" cevabını verdi.