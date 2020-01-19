“Serdar’ın kalbi tekrar çarpmaya başladı”

Şarkıcı Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl, önceki akşam Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki stüdyosunda yeni albüm için çalışmalar yaptı. Çıkışta kameralar karşısına geçen ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi. Sinan Akçıl arkadaşı Serdar Ortaç'a sık sık şakalar yapınca kahkahalar havada uçuştu.
BÜYÜK PANİK YAPTI SİNAN
Akçıl, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar Ortaç kitap yazıyor ve kalbi tekrar çarpmaya başladı" deyince Ortaç panikle, "Yalan yalan yalan! Öyle bir şey yok, olunca söyleyeceğim" şeklinde konuşarak muhabbeti noktaladı. Serdar Ortaç geçtiğimiz yıl 5 yıllık eşi manken Chloe Loughnan'dan boşanmıştı.
BÜYÜK PANİK YAPTI SİNAN
Akçıl, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar Ortaç kitap yazıyor ve kalbi tekrar çarpmaya başladı" deyince Ortaç panikle, "Yalan yalan yalan! Öyle bir şey yok, olunca söyleyeceğim" şeklinde konuşarak muhabbeti noktaladı. Serdar Ortaç geçtiğimiz yıl 5 yıllık eşi manken Chloe Loughnan'dan boşanmıştı.
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