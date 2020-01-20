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Baş ağrısına iyi gelen yöntem

Baş ağrısına iyi gelen yöntem
Giriş Tarihi: 20.1.2020

MOR lahananın sağlığımıza oldukça faydalı olduğunu ve vücut direncini artırdığını biliyor muydunuz? Mor lahana, kalp krizi riskini azaltır. Buna etki eden şey ise lahanaya mor rengini veren flavonoid antioksidanlar olan antosiyanin içeriğidir. Düzenli olarak antosiyanin içeren gıdalar tüketmek, kalp krizi riskini %11-32 oranında azaltabilir. Baş ağrısına birebirdir. Mor lahananın yaprağıyla başınıza kompres yaparak ağrıdan kurtulabilirsiniz. Damar sağlığını korumaya da yardımcı olur. Düzenli tüketimi kan akışının kolaylaşmasını sağlar.

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