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‘Neyzen’le ’e geliyor

Burak Sergen ‘Neyzen’le İzmir’e geliyor
Giriş Tarihi: 20.1.2020

Ülkemizin en büyük taşlama şairlerinden Neyzen Tevfik Kolaylı'nın hayat öyküsünü konu alan "Neyzen", Burak Sergen'in muhteşem performansıyla 21 Ocak Salı İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda, saat 20.30'da sevenleri ile buluşacak. Sergen, "Neyzen Tevfik'in acı ve hiciv dolu hayatını bazen acıklı bir tebessümle bazen de tüyleriniz diken diken olarak izleyeceksiniz" diyor.

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