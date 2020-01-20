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Çifte mutluluk!

Çifte mutluluk!
Giriş Tarihi: 20.1.2020

Göztepeli oyuncu , sakat olduğu için oynayamadığı Antalya deplasmanında takımının galip gelmesine çok sevindi. Başarılı futbolcuyu havalara uçuran bir başka haber de manken eşi ’dan geldi: 3. çocuk yolda aşkım!

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, çifte mutluluk yaşadı. Sakat olduğu için Göztepe'nin dünkü Antalya deplasman maçında sahaya çıkamayan Öztürk, takımının 3-0'lık galibiyeti sonrası çok sevindi. 26 yaşındaki futbolcuyu havalara uçuran bir diğer haber de manken eşi Ebru Şancı'dan geldi: 3. çocuk yolda, yine baba oluyorsun aşkım!

İKİZLERE KARDEŞ GELİYOR

Manken Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da tarihi bir şatoda evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmişti. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Ebru Şancı, özel bir klinikte yaptırdığı test sonucu 5 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Ebru Şancı, daha önce yaptığı röportajlarda üçüncü çocuğu çok istediklerini ve bu kez gönüllerinden erkek bebek geçtiğini söylemişti.

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