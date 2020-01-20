Demir bakımından zengin: Kuru kayısı

KURU kayısının faydaları, İbn-i Sina'nın modern Batı tıbbının kaynaklarından biri olan "Tıbbın Kanunu" isimli eserine dahi konu olmuştur. Nitekim güncel araştırmalar, kuru kayısı tüketimi ile uzun ömür arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Kuru kayısı, demir bakımından en zengin gıdalardan biridir. Bu nedenle, anemi tedavisinde sıklıkla kullanılır. Demire ek olarak bakır da içerdiğinden, ruh halinin dengede kalmasına da yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır.