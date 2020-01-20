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Vur patlasın çal oynasın

Vur patlasın çal oynasın
Giriş Tarihi: 20.1.2020

Oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın bulunduğu arkadaş grubuyla İstanbul Etiler'de bir eğlence mekanındaydı. Mekanın VIP bölümünü kapatan Bürsin, arkadaşlarıyla 5 saat çalgılı çengili eğlendi. Gece yarısı mekandan çalgıcılarla ayrılan Bürsin, oldukça neşeliydi. Oyuncu Afra Saraçoğlu ile yeni bir dizi projesi olacağı yönünde çıkan haberler hakkındaki sorulara Bürsin, "Yok, öyle bir şey olmayacak" cevabını verdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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