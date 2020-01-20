Yeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz’ı komik bulmuyorum

Yalova'da tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil'in Türk televizyon tarihinde önemli bir figür olduğunu, Cem Yılmaz'ı ise komik bulmadığını söyledi

Yalova'da tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil'in Türk televizyon tarihinde önemli bir figür olduğunu, Cem Yılmaz'ı ise komik bulmadığını söyledi



'HALKLA DİYALOĞU YOK'



'Evli, Çocuklu, Gezgin' ismiyle sosyal medyada gezdiği yerleri anlatan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocukları Birbey ve Asya ile birlikte Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otele geldi. Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Yeşilmen, "Benim için çok değerli, çok kıymetli birisi. Hayatımdaki birçok şeyi ona borçluyum. Türkiye'ye bir Mehmet Ali Erbil daha gelmedi" dedi. Yeşilmen, günümüzdeki komedi filmlerini beğenmediğini belirterek, "Bir Cem Yılmaz var. Açıkçası Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum. Gösterilerini beğeniyorum ama filmlerini beğenmiyorum. Şahan var. Ama bunların halkla diyaloğu yok" şeklinde konuştu.