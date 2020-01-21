Ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve diş eti hastalıklarının önlenmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Kazak önemli uyarılarda bulundu
Ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve diş eti hastalıklarının önlenmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Kazak, diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade etti.
Diş çürükleri ölümcül olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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