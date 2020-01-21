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platosu müze olacak

Kuruluş Osman platosu müze olacak
Giriş Tarihi: 21.1.2020

ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını 'ın üstlendiği sevilen dönem dizisi ''ın 'daki setini öğrencileri ziyaret etti.

ATV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sevilen dönem dizisi 'Kuruluş Osman'ın İstanbul Riva'daki setini Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Danışmanı Aylin Şengün Taşçı himayesinde obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarıyla dönemi birebir yansıtan dev platoyu gezdi. Sete hayran kalan öğrenciler, yönetmen Metin Günay'dan merak ettiklerini öğrendi. Yönetmen Günay dizi bittikten sonra platonun Universal Stüdyoları gibi müze olacağının müjdesini verdi.

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