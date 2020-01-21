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Haberler > Sarmaşık > Yıldız Tilbe’nin alışveriş stili

’nin alışveriş stili

Yıldız Tilbe’nin alışveriş stili
Giriş Tarihi: 21.1.2020

YILDIZ Tilbe önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişine devam etti.

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