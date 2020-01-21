YILDIZ Tilbe önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişine devam etti.
YILDIZ Tilbe önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişine devam etti.
Yıldız Tilbe’nin alışveriş stili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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