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Büyük kavga başlıyor!

Büyük kavga başlıyor!
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Bu akşam 20.00'da atv ekranlarında olacak 'ın yeni bölümünde 'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır.

Bu akşam 20.00'da atv ekranlarında olacak Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.

OSMAN BEYE PUSU
Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

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