Kaşıntıdan yulaf ezmesi ile kurtulun

Yulaf ezmesi kaşıntı anında rahatlama sağlar, anti-tahriş, anti-inflamatuar ve yatıştırıcı özellikler içerir. Küveti su ile doldurun ve bir miktar yulaf ezmesi katarak içinde 20-30 dakika durun. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Çünkü bu durum kaşıntıyı artırır.