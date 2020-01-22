Kaşıntıdan yulaf ezmesi ile kurtulun

Yulaf ezmesi kaşıntı anında rahatlama sağlar, anti-tahriş, anti-inflamatuar ve yatıştırıcı özellikler içerir. Küveti su ile doldurun ve bir miktar yulaf ezmesi katarak içinde 20-30 dakika durun. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Çünkü bu durum kaşıntıyı artırır.
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