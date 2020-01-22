Queen’e özel para basıldı

BRITANYA Krallık Darphanesi, Britanyalı rock grubu Queen için madeni hatıra para bastı. Grubun gitaristi Brian May, özel yapım madeni parayı tanıttığı kısa bir video yayınladı: "Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi'nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var." Grubun logosu ve üyelerinin çaldıkları enstrümanların işlendiği madeni parada, Freddie Mercury'nin Bechstein marka kuyruklu piyanosu, May'in 'Red Special' model gitarı, baterist Roger Taylor'ın 'Ludwig' marka bas davulu, ve bas gitarist John Deacon'un 'Fender Precision' model bas gitarı bulunuyor.