Sewelo elması görücüye çıktı

Afrika'nın Botswana ülkesinde geçtiğimiz Nisan ayında bulunan ve dünyanın en büyük ikinci elması özelliğini kazanan 1,758 karatlık Sewelo Elması satıldı
Afrika'nın Botswana ülkesinde geçtiğimiz Nisan ayında bulunan ve dünyanın en büyük ikinci elması özelliğini kazanan 1,758 karatlık Sewelo Elması satıldı.
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