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elması görücüye çıktı

Sewelo elması görücüye çıktı
Giriş Tarihi: 22.1.2020

'nın Botswana ülkesinde geçtiğimiz Nisan ayında bulunan ve dünyanın en büyük ikinci elması özelliğini kazanan 1,758 karatlık Elması satıldı

'nın Botswana ülkesinde geçtiğimiz Nisan ayında bulunan ve dünyanın en büyük ikinci elması özelliğini kazanan 1,758 karatlık Elması satıldı.

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