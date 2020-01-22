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Sınır sistemini lavantayla rahatlatın

Sınır sistemini lavantayla rahatlatın
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Lavanta yağı, sinirler ve anksiyete sorunları için mükemmel bir sakinleştirici bir kokuya sahiptir. Bu nedenle, migren, baş ağrısı, depresyon, sinir gerginliği ve duygusal stres tedavisinde de yardımcı olabilir. Canlandırıcı aroması, zihinsel aktiviteyi arttırırken, sinirsel yorgunluğu ve huzursuzluğu ortadan kaldırır. Otonom sinir sistemi üzerinde iyi araştırılmış bir etkiye sahiptir.

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