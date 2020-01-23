Avşar kızı beni çok şaşırttı

İzzet Yıldızhan, annesini kaybetmesinin ardından acılı günler yaşıyor. Aynı sahneyi paylaştığı kişilerin dahi aramadığını belirten ünlü şarkıcı, “En çok Hülya Avşar’a şaşırdım. Telefonda karşılıklı ağladık” dedi

Geçtiğimiz günlerde annesi Suriye Yıldızhan'ı kaybederek büyük acı yaşayan İzzet Yıldızhan, önceki gün yakın arkadaşı Murtaza Altunkaya ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Annesinin vefatından dolayı sakal bıraktığı gözlenen Yıldızhan, ummadığı kişiler tarafından aranıp, bir kesimin ise taziyede dahi bulunmadığını ifade etti.



ANNE ACISINI BİLİYOR

Yıldızhan, "Beni en çok şaşırtan isim Hülya Avşar oldu. Anne acısını en iyi bilenlerden biri o da. Bana "Zaman geçtikçe acısını daha çok yaşayacaksın" dedi. Saatlerce telefonda o ağladı, ben ağladım" dedi. İbrahim Tatlıses, Emrah, Emel Sayın, Faruk Tuncer, Murat Kurşun gibi birçok sanatçı dostunun yanında bulunduğunu ifade eden Yıldızhan, aynı sahneyi paylaştığı ve uzun yıllar program yaptığı birçok sanatçı arkadaşından da taziye telefonu dahi almadığını söyledi.



"BENDE EVLENECEK GÖZ VAR MI?

HÜLYA Avşar önceki akşam Tarabya'da balık restoranı çıkışı objektiflere yansıdı. Avşar, hakkında çıkan "Evleniyor" ve "Taş gibi kadın" haberlerine adeta sitem etti. Avşar "Evlilik konusunda bakın benim gözüme öyle bir göz var mı? Birde taş gibi kadın yazıyolar, insan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Yaşının kadını olmak önemli" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI