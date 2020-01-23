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Birlikte geldiler ayrı ayrı gittiler

Birlikte geldiler ayrı ayrı gittiler
Giriş Tarihi: 23.1.2020

FUTBOL yorumcusu Sinan Engin, geçtiğimiz gün oğlu Oğulcan Engin ile birlikte görüldü. Uzun süre arkadaşları ile oturup sohbet eden baba oğul, yaklaşık üç saat kaldığı AVM'den ayrı ayrı araçlarıyla ayrıldılar. -Engin, "İşletmeciliğini yaptığım mekanda her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu sene ödüle de layık görülmemiz beni ayrıca mutlu etti. İlerleyen zamanlarda ikinci şubeyi açmak gibi planlarım var ama bu sefer farklı bir restoran olabilir" diye konuştu.

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