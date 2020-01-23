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büyüyor

Lila büyüyor
Giriş Tarihi: 23.1.2020

EKRANLARIN sevilen isimleri Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti önceki gün yakın bir dostlarıyla birlikte objektiflere yansıdı. Hatipoğlu, "Kızımız Lila, her geçen gün biraz daha büyüyor artık kıyafetlerinin bazıları olmamaya başladı. Biz de hem onun için hem de kendimiz için bugün biraz alışveriş yapmak istedik her şey yolunda çok şükür" diye konuştu.

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