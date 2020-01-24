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THM’den muhteşem konser

AKSAY THM’den muhteşem konser
Giriş Tarihi: 24.1.2020

ANADOLU Kültürünü ve Sanatını Araştırma Yaşatma Derneği () birinci kuruluş yıldönümünü muhteşem bir konserle kutladı.

ANADOLU Kültürünü ve Sanatını Araştırma Yaşatma Derneği (AKSAY) birinci kuruluş yıldönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim görevlisi Gazi Erdener Kaya'nın şefliğini üstlendiği amatör ses sanatçılardan oluşan 45 kişilik koro, seslendirdikleri birbirinden değerli eserlerle büyük beğeni topladı.

METİN BURMALI

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