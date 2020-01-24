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Alessandra ’ye geliyor

Alessandra Türkiye’ye geliyor
Giriş Tarihi: 24.1.2020

Her yıl 'da dünyaca ünlü top modellerle defileler gerçekleştiren , bu kez 'da ünlü top model ile moda rüzgarı estirecek.

Türkiye'nin en büyük moda şovu olarak ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, yine büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. Her yıl Antalya'da dünyaca ünlü top modellerle defileler gerçekleştiren Dosso Dossi, bu kez İstanbul'da ünlü top model Alessandra Ambrosio ile moda rüzgarı estirecek. Ünlü top model, haberi önceki gün sosyal medya hesaplarından verdi. Mesajına "Hello Turkey" ile başlayan Ambrosio, "Türkiye'ye gelecek olmaktan heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" dedi.

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