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ve yeni parçalarını çıkarıyor

Eren AB ve Derya Yıldırım yeni parçalarını çıkarıyor
Giriş Tarihi: 24.1.2020

ABD'de başarı ile adından söz ettiren DJ Eren AB, Fransa'da yaşayan genç Popçu Derya Yıldırım ile ortak bir çalışma yaptı. Eren AB, "I'm Ready" adlı ortak single çalışmasını 24 Ocak'ta Sony Music Türkiye etiketi ile yayına sunuyor.

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YAPTIĞI çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Eren AB, kendine özgü şarkılarla listelere girmeyi başardı. Geçen yıl "Give Me More" adlı single albümü ile listelerde 5'nci sıraya kadar yükselen DJ Eren, yeni çalışması ile de iddialı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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