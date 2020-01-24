Gelinlikler göz kamaştırdı

İzmir’deki IF Wedding Fuarı’nda gerçekleştirilen görkemli defilelerde izleyicilerle buluşan gelinlikler tam not aldı. Organizasyonun ikinci gününde ilgi çekici 3 defile daha yapıldı

IF Wedding Fashion İzmir - 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın ikinci gününde yine görkemli defileler gerçekleştirildi. Modayı yakından takip eden fuar ziyaretçilerinin, modacıların ve sektöre yeni giriş yapan tasarımcı adaylarının yakından takip ettiği organizasyonun ikinci gününde üç ayrı defile gerçekleştirildi.



KUSURSUZ SUNUM

Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Tuğba Melis Türk ve Itır Esen gibi ünlü mankenlerle birlikte İzmir ve İstanbullu mankenlerin yer aldığı etkinlikte, Hot Contact 35-, Seren Moda 40 ve In Couture de 42 parçalık koleksiyonunu sergiledi. Abiyelerden oluşan tasarımlarıyla günün kapanış defilesini yapan In Couture, podyumda gerçekleştirdiği gösterisiyle büyük alkış topladı.

ERCAN AKGÜN