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Göz çapaklarına ve

Göz çapaklarına yaban mersini ve böğürtlen
Giriş Tarihi: 24.1.2020

GÖZ rahatsızlıklarının birçoğuna iyi gelen yaban mersini gözde oluşan enfeksiyon problemlerine de çok iyi gelmektedir. Yaban mersininin içinde yer alan antioksidan madde gözlerde çapaklanmaya neden olan iltihaplanmanın giderilmesini sağlayan etkilere sahiptir. Böğürtlenin antioksit özelliği ise hem çapaklanma sorununa iyi gelir hem de göz etrafını temizlik amaçlı kullanılabilir.

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