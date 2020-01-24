‘Klasik kahvaltıdan asla vazgeçmeyin’

Türkiye’de son günlerde sıkça tartışılmaya başlanan konulardan birisi de kahvaltı. Kimine göre en önemli öğün, kimine göre ise çok da önemli değil. Ancak işin uzmanları ve diyetisyenler, klasik Türk kahvaltısının kesinlikle yapılması gerektiğini söylüyor

Son dönemde çıkan kahvaltı tartışmaları devam ederken, konunun uzmanları ise günün ilk öğününün önemine dikkat çekti. Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniğinden Uzman Diyetisyen Aysun İpek, yapılıp yapılmamasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini belirterek, "Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir" dedi.



KLASİK TÜRK İŞİ

Kahvaltının atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade eden Diyetisyen İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıkları kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olmaktadır. Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır" diye konuştu.



'UYANDIKTAN 1-2 SAAT SONRA'

KAHVALTININ zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, "Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 4-5 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir" ifadelerini kullandı.



NELER YENMELİ?

KLASIK Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez gibi zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten İpek, "Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300-500 kalori enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır" dedi.



PROTEİN ÖNEMLİ

YÜKSEK kalorisi olan gıdalar yerine daha çok protein içeren gıdaların yer aldığı bir kahvaltı hazırlamanın sağlık açısından çok daha faydalı olduğunu kaydeden İpek, "Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür" açıklamasını yaptı.



YEMEKTEN SONRA PEYNİR YİYİN ÇÜRÜKTEN KURTULUN

BILIMSEL araştırmalar, beslenmenin ağız ve diş sağlığı açısından önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ağız içindeki ve dişlerdeki sorunlar, yetersiz beslenmeye neden olabildiği gibi yetersiz, dengesiz ya da kötü beslenme de ağız içinde sorunlara sebep oluyor. Üstelik dişlere zarar verebiliyor. Peynirin ağız ve diş sağlığı açısından koruyucu besinler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, diş çürümelerini önlemek için yemeklerden sonra peynir yenilmesini öneriyor.