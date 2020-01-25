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Antioksidan deposu tüketin

Antioksidan deposu karadut tüketin
Giriş Tarihi: 25.1.2020

TÜRKİYE'DE ilkbahardan sonbahara kadar pazarlarda, manavlarda ve marketlerde taze olarak bulabileceğiniz karadut, antioksidan besinlerin başında geliyor. Karadut içerisinde B grubu, A, C, E ve K vitaminleri bol bol yer almakta. Antioksidan açısından zengin olan karadut, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Ayrıca içerisinde tiamin, niasin, sodyum, potasyum, lutein, zeaksantin gibi vücut sağlığı açısından gerekli olan şeyler de bulunan karadutun kışın da suyunu tüketebilirsiniz.

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