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‘Aşk uzak dursun benden’

‘Aşk uzak dursun benden’
Giriş Tarihi: 25.1.2020

OYUNCU Burcu Binici, önceki gün City's Nişantaşı AVM çıkışı objektiflere takıldı. Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan oyuncu, bu konuyla ilgili bir soruya, "Aman abi özel hayat sormayın bana. Hatta aşk uzun bir süre uzak dursun benden. Bu ara aşk meşk istemiyorum hayatımda. Şimdi sporumu yaptım, biraz yürüyüşe çıktım. Ben böyle daha iyiyim" yanıtını verdi.

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