  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Sarımsak ve ekinezya gribin doğal savaşçısı

ve gribin doğal savaşçısı

Sarımsak ve ekinezya gribin doğal savaşçısı
Giriş Tarihi: 25.1.2020

KIŞ aylarında en çok baş ettiğimiz hastalıklardan birisi de grip. Kendimize çok iyi baksak bile, etrafımızdaki insanlardan hava yolu ile bu hastalığa yakalanabiliyoruz. Uzmanlar, bol C vitamini içeren narenciye meyveleri ve bitki çaylarının yanı sıra, gribin doğal savaşçısı olan başka besinlere de dikkat çekti. Bunlardan birisi, vücudumuza giren mikroplarla savaşan sarımsak. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olan sarımsak, çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra, soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya tüketmek de bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarımsak ve ekinezya gribin doğal savaşçısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN