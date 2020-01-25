Sarımsak ve ekinezya gribin doğal savaşçısı

KIŞ aylarında en çok baş ettiğimiz hastalıklardan birisi de grip. Kendimize çok iyi baksak bile, etrafımızdaki insanlardan hava yolu ile bu hastalığa yakalanabiliyoruz. Uzmanlar, bol C vitamini içeren narenciye meyveleri ve bitki çaylarının yanı sıra, gribin doğal savaşçısı olan başka besinlere de dikkat çekti. Bunlardan birisi, vücudumuza giren mikroplarla savaşan sarımsak. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olan sarımsak, çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra, soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya tüketmek de bağışıklık sistemini güçlendiriyor.